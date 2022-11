Pilotabschluss Tarifeinigung in der Metall- und Elektroindustrie

Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beigelegt. Nach fünf zähen Vergandlungsrunden haben die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall in der Nacht zum Freitag die Einigung für den Pilotbezirk Baden-Württemberg bekanntgegeben.

Demnach wurde eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen vereinbart: 5,2 Prozent zum Juni 2023 und noch mal 3,3 Prozent ab Mai 2024. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Dazu kommen steuerfreie Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Der Abschluss in Baden-Württemberg soll im Kern für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigen der Metall- und Elektrobranche gelten.