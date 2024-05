In Hildburghausen ist am Pfingstsonntag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Informationen von MDR THÜRINGEN zufolge war eine Waschmaschine in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gerät demnach lichterloh in Flammen.

Bildrechte: MDR/Steffen Ittig