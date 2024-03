Die für August geplante Montgolfiade in Heldburg im Kreis Hildburghausen ist abgesagt worden. Wie Bürgermeister Christopher Other (CDU) mitteilte, kann das beliebte Ballonfahrer-Treffen aus wirtschaftlichen Gründen nicht stattfinden. Die Stadt sei derzeit wegen der angespannten Haushaltssituation nicht in der Lage, die Großveranstaltung mit auszurichten.