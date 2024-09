Die beste Zeit zum Pilze sammeln ist genau jetzt. Das jedenfalls sagt Mario Wolf. Er wohnt in Römhild und ist ehrenamtlicher Pilz-Sachverständiger. "Es hat genug geregnet und die Temperaturen passen auch", sagt er.

Allerdings sei das Pilzaufkommen aktuell sehr unterschiedlich. In den Höhenlagen des Thüringer Waldes gebe es schon sehr viele Pilze, wie zum Beispiel die beliebten Pfifferlinge oder Steinpilze. Auch in der Umgebung von Eisfeld im Kreis Hildburghausen soll es schon richtig volle Körbe gegeben haben.

In der Nähe von Römhild sei allerdings tote Hose. "Als ob hier jemand mit dem Staubsauger durch ist und alle Pilze weggesaugt hat", so Wolf. Hier müsse sich das Myzel einfach noch entwickeln. "Und wenn es dann so weit ist, dann gibt es einen richtigen Schub", sagt er voraus.