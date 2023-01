Der Eingangsbereich in Kirners Wohnung. Die Bilder an der Wand sollen eine Ahnentafel werden.

Der Eingangsbereich in Kirners Wohnung. Die Bilder an der Wand sollen eine Ahnentafel werden. Bildrechte: MDR/Anna Hönig

Geheizt werden die Gemäuer mit Pelletöfen - allerdings nur die Räume, die auch genutzt werden. Zuletzt wurden 60 neue Fenster eingebaut. Doch auch nach 15 Jahren gibt es noch viele Baustellen. Zimmer für Zimmer arbeitet sich der Prinz vor. Dabei versucht er, möglichst viel von der Substanz zu erhalten. So sind beispielsweise die alten Dielenböden wieder sichtbar - sie waren zum Teil unter PVC-Bodenbelag versteckt. Zur Dämmung verwendet Kirner Lehm und Naturfasern. Und auch die Möbel erinnern an vergangene Jahrhunderte. Den Schloss-Flair hat Prinz Chaos II. sich erhalten.

"Ich glaube, das Schloss ist jetzt an einem Punkt, an dem man es planvoller entwickeln kann. Die Bausubstanz ist jetzt ungleich besser", sagt Kirner. Mit dem, was er bisher geschafft hat, ist er zufrieden - das möchte er jetzt fortführen. "Vielleicht noch ein, zwei weitere Ferienwohnungen kann ich mir vorstellen. Und ich möchte das Gelände noch mehr für private Veranstaltungen anbieten", so der Prinz. Natürlich sind in seinem Kopf noch weitere Pläne. "Ich hab mir bloß angewöhnt, das nicht immer gleich so rauszuposaunen. Wenn ich es machen kann, mache ich es und dann merken es die Leute schon", sagt Kirner.