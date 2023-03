Zum Jahreswechsel war die Welt im Werrabad Hildburghausen noch in Ordnung. In der Schwimmhalle lief die jährliche Revision nach Plan. Die Edelstahlbecken wurden gereinigt und sollten wieder mit Wasser gefüllt werden. "Dann der große Schock", sagt der Bauamtsleiter Rüdiger Kelm. "Durch die Überlaufrinne ist Wasser in den Keller geflossen".

Normalerweise fließt das Wasser, welches aus dem Becken schwappt, über die Überlaufrinne in den Schwallwasserbehälter, wird dort gereinigt und wieder zurück ins Becken gepumpt. Offensichtlich aber gibt es in der Rinne so viele Lecks, dass das Wasser nicht mehr kontrollierbar war. "Als dann auch die Schaltschränke im Keller von dem Wasser geflutet wurden, mussten wir die Reisleine ziehen", so Kelm. Das Bad blieb bis auf Weiteres geschlossen. Eine eher notdürftige Reparatur des Bauhofes brachte keinen Erfolg. Das Wasser fand weiter den Weg in den Keller. Schlimmer Zustand im Keller. Durch die Überlaufrinne fließt Wasser an den Wänden entlang. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Reparatur oder Generalsanierung? Kein Schwimmunterricht in diesem Schuljahr

Bereits zwei Firmen haben sich den Schlamassel angesehen. Eine Idee ist, eine Folie über die Rinne zu kleben. "So hätten wir vielleicht ein, zwei Jahre noch mal Zeit", sagt Kelm. An einer millionenschweren Generalsanierung komme man aber wohl nicht vorbei. Das Werrabad ist vor 23 Jahren für rund 13 Millionen Euro gebaut worden. Egal für was sich der Stadtrat entscheidet, in diesem Schuljahr ist in Hildburghausen kein Schwimmunterricht mehr möglich. "So ehrlich müssen wir sein", so Kelm. Nicht nur für den Schulunterricht ein Problem: Auch der Badespaß fällt erstmal aus. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Das bringt Henry Borchert auf den Plan. Er ist im Schulamt Südthüringen für den Schwimmunterricht zuständig. Dieser ist für Drittklässler obligatorisch. "Spätestens in der vierten Klasse müssen die Kinder für die Note 1 mindestens 15 Minuten sicher schwimmen können", so Borchert. Um das zu schaffen, haben die 3. Klassen mindestens eine Stunde Schwimmunterricht in der Woche. Henry Borchert vom Schulamt muss jetzt für 16 Grundschulen eine Schwimmunterricht-Lösung finden. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Individuelle Lösungen für 16 Grundschulen gesucht