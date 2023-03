Die Schüler müssen nach Angaben eines Sprechers der Kreisverwaltung in Schwimmhallen außerhalb des Landkreises Hildburghausen gebracht werden. Unter anderem im Gespräch sind das Ottilienbad in Suhl sowie das Schwimmbad in Bad Königshofen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Zusammen mit dem Schulamt Südthüringen werde nach Lösungen gesucht.