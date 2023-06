Über den neuen Bürgermeister von Hildburghausen in Südthüringen wird erst in einer Stichwahl entschieden. Bei der ersten Runde am Sonntag kam keiner der vier Kandidatinnen und Kandidaten über 50 Prozent. Die beiden Erstplatzierten, die Einzelbewerber Patrick Hammerschmidt und Florian Kirner, machen den Posten daher in der zweiten Runde in zwei Wochen (18. Juni) unter sich aus.