An einem besonders heißen Samstag im Sommer ist es gewesen als Daniel Petschar und ein freiwilliger Helfer aus dem Dorf den Kiosk aufgebaut haben. Das Holz dafür hatte zuvor der Baumarkt in Hildburghausen spendiert. Das Grundstück direkt an der Landmetzgerei stellt die Agrar-GmbH kostenfrei zur Verfügung. Beim Dach half ein Dachdecker aus der Nähe. Wenig später zog die Mikrowelle ein und fand recht schnell einen neuen Besitzer. "Ich habe die Mikrowelle vorher natürlich genau geprüft, ob sie auch funktioniert. Ich will nicht, dass hier irgendwelcher Schrott landet." Jeden Tag schaut Petschar in der Hütte vorbei. Besonders gut gehen Spielzeug und Kindersachen. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Sogar Spiele für Spielkonsolen habe schon mal jemand abgegeben. Aber auch Fahrräder, Motorsägen, Flachbildschirme, Teichpumpen und sogar original verpackte Schränke und Tische seien schon abgegeben worden. Wer etwas gebrauchen kann, darf es sich einfach nehmen. Auch ohne etwas geben zu müssen. "Du kannst was bringen, was du nicht mehr brauchst, du kannst dir aber auch einfach was nehmen, wenn du etwas brauchst. Wie du möchtest", erklärt der Dorfkümmerer das Prinzip.

Du kannst was bringen, was du nicht mehr brauchst, du kannst dir aber auch einfach was nehmen, wenn du etwas brauchst. Daniel Petschar Dorfkümmerer in Streufdorf

Verboten allerdings ist, dass die Sachen später irgendwo anders verkauft werden. "Da wäre ich echt sauer - Geld soll damit nicht verdient werden." Ein paar Tassen war die erste Beute von Sindy Volkmar. "Die habe ich mir mitgenommen und mit meinen Kindern Vogelhäuschen draus gebastelt", berichtet sie stolz. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

"Ich find das voll klasse, was Daniel hier auf die Beine gestellt hat." Auch in Sachen Nachhaltigkeit. "Ich denke mal, es kennt jeder von sich selbst. Man hat so viele Sachen zu Hause, teilweise originalverpackt, nie genutzt, irgendwann mal gekauft. Kinderfahrräder, die noch voll funktionsfähig sind. Aber man verkauft sie nicht, die stehen in der Garage. Und hier im Kiosk bekommen die ein zweites Leben."

Als ob sie bestellt worden wäre, kommt Manuela Morgenstern mit zwei großen Papiertüten vorbei. Darin jede Menge Spielzeug für Kleinkinder. Ein Holzpuzzle und ein Kinderbuch fallen mir ins Auge. "Meine Enkel sind rausgewachsen und zum Wegwerfen ist mir das einfach zu schade. Ich fände es schön, wenn die Sachen in gute Hände kämen", so Morgenstern. Ich greife zu und sichere mir Puzzle und Bilderbuch. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich