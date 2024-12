Bastelstube hält Bechstedtstraß zusammen

"Wir können uns nach Lust und Laune einbringen und eigene Ideen umsetzen", berichtet Peggy Schwarz, die von Anfang an dabei ist. In ihrem Heimatort Bechstedtstraß hat sie in der ehemaligen Gaststätte eine Bastelstube eingerichtet. "Hier treffen sich Kinder und Senioren. Generationenübergreifend wird hier geklebt und gemalt. Hier entstehen Geschenke, Dekorationen und Ausstellungsstücke. Vor allem aber wird hier gequasselt und Spaß gemacht."

Bei uns führt Peggy die Fäden zusammen. Birgit Schubert aus Bechstedtstraß

In anderen Dörfern halten Senioren-Cafés die Gemeinschaft zusammen. Auch Tanzkreise haben sich formiert. "Die Dorfkümmerer lösen eine gewisse Dynamik aus", berichtet Birgit Schubert, die jede Veranstaltung im Ort mit unterstützt. "Ein Mensch allein kann das gar nicht bewerkstelligen. Es muss aber immer jemanden geben, der die Organisation in die Hand nimmt und nach Hilfe fragt. Bei uns führt Peggy die Fäden zusammen."

Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Viele Veranstaltungen im Dorf

Peggy Schwarz hat gelernt, nach Hilfe zu fragen. "Wenn ein Loch fürs Sonnensegel gebuddelt werden muss, dann spreche ich die Männer an. Fehlt ein Kuchen fürs Kinderfest, frage ich meine Seniorinnen." Und so ist in Bechstedtstraß jede Menge los. Der Veranstaltungskalender ist gut gefüllt. Frauentag, Muttertag, Spielplatzfest, Flohmarkt, Ausstellungen oder Weihnachtskino. Die Liste ist lang und Ideen kommen ständig dazu.

Ehrenamt neben anstrengendem Job

"Aber als Dorfkümmererin bin ich nicht nur die Veranstaltungsmanagerin. Die Leute fragen mich auch, ob ich mal einen Verband wechseln und im Notfall ihre Kinder aus der Schule abholen kann." Peggy Schwarz ist selbst Mutter und arbeitet im Schichtdienst als Krankenschwester in Bad Berka. Woher sie die Zeit und Energie für dieses Ehrenamt nimmt? "Ich erlebe auf Arbeit so viel Trauriges und auch Leid. Da ist die Dorfkümmerer-Geschichte der richtige Ausgleich. Hier gibt es so viele schöne Geschichten."

Des Geldes wegen opfert sich Peggy Schwarz bestimmt nicht auf. "Es gibt 75 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Da ist gerade mal das Spritgeld drin." Außerdem stehen ihr 250 Euro Materialgeld im Jahr zu. "Das reicht nicht wirklich für unsere Basteleien. Ich stelle meistens noch eine Spendenbox auf, um das zu finanzieren."

Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Dörfer sind vernetzt

Peggy Schwarz geht in ihrem Ehrenamt auf, genauso wie ihre Kolleginnen und Kollegen unter anderem in Utzberg, Mönchenholzhausen und Niederzimmern. "Die Dorfkümmerer treffen sich regelmäßig und tauschen sich aus. Sie vernetzen die Orte untereinander. Das ist für mich ein großer Gewinn. Lange war das nicht denkbar."

Ohne sie und ohne das Ehrenamt wären wir im Dorf ganz schön aufgeschmissen. Birgit Schubert über die Dorfkümmerer

Bürgermeister Roland Bodechtel ist dankbar für diese Art von Diplomatie. "In diesem Jahr spielt zum Beispiel die Theatergruppe aus Niederzimmern auf der Bühne in Bechstedtstraß. Das ist hervorragend und wäre vor ein paar Jahren noch sehr schwierig gewesen."