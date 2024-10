Die Havarie ist in einem großen Wasserverteiler in der Nähe von Stressenhausen aufgetreten. An der Reparatur wird seit Sonntagmorgen gearbeitet. Das dafür nötige Ersatzteil ist aktuell aber deutschlandweit nicht zu bekommen. Deshalb wurden Notleitungen gelegt, um die Menschen mit Trinkwasser zu versorgen. Es kann aber bis zum Abend zu einem Druckabfall kommen.

Betroffen sind rund zehn Dörfer. Besonders wenig Wasser kommt in höher gelegenen Häusern an. In Heldburg und Haubinda blieben die Schulen am Montag geschlossen.