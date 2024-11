Wenn Sie mit der Bahn ins Dorf Neudietendorf bei Erfurt wollen, ist das kein Problem. Von Leipzig aus fährt stündlich über Erfurt ein Regionalzug, Sie müssen nicht einmal umsteigen. Auch von Suhl oder Eisenach aus erreicht man Neudietendorf schnell und unkompliziert. Und mit einmal Umsteigen brauchen Sie mit dem ICE sogar nur etwa zwei Stunden, um zum Beispiel von Frankfurt am Main aus anzureisen.

Neudietendorf profitiert von seiner sehr guten Lage, erklärt Konstanze Gerling vom Thüringer Infrastrukturministerium. "Dort hält sämtlicher Nahverkehr, den wir in Thüringen haben. Das heißt, das ist ein Knotenpunkt."

Tatsächlich ist Neudietendorfs Lage top: in der Nähe von Erfurt, im flachen Thüringer Becken, direkt auf der wichtigen Ost-West-Städte-Bahntrasse Thüringens. All das führte dazu, dass die Gemeinde schon 1847 einen Bahnhof errichten ließ, als eine der ersten in Deutschland.