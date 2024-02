Auch sie verloren alle Möbel. Nur der Kühlschrank überstand das Hochwasser, wie auch die hochgelagerte Wärmepumpe im Hof. Die eigentliche Katastrophe ist aber die Versicherung. Die will die Hochwasserschäden am Gebäude nicht übernehmen. "Die Versicherung will erst ab einer gewissen Schadenssumme zahlen. Da wir knapp unter dieser Grenze sind, bekommen wir kein Geld. Das liegt wohl daran, dass wir in einem Hochwassergebiet wohnen", erklärt Axel Kross.

Für die Menschen in Windehausen kommt der geplante Schutz zu spät. Trotzdem will das TLUBN laut aktueller Planung etwa drei Millionen Euro in den zukünftigen Hochwasserschutz investieren. An zwei Standorten sollen neue Deiche auf 1,2 Kilometern Länge errichtet werden. Eine 150 Meter lange Mauer ist ebenfalls geplant. An mehreren Stellen soll das Gelände aufwändig umgestaltet werden, um zukünftige Wassermassen umzuleiten. Doch die Pläne des Landes sorgen für Unmut.