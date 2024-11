Andernorts hängt der Freitagabend in den Seilen: Es langweile die Gäste, immer die gleichen Bands zu sehen, sagt der Steinbacher Traditions- und Kirmesverein im Wartburgkreis. Dafür suche man dort für den Freitag noch Lösungen. In Bielen (Nordhausen) gibt es seit zehn Jahren eine "Club Night" und die locke weniger die Dorfbewohner, sondern alle aus dem Umkreis, die einfach Lust auf Party haben. Den Fokus auf die jungen Leute legen am Freitag zum Beispiel auch Großobringen im Weimarer Land oder Sachsenbrunn im Kreis Hildburghausen.

Um Nachwuchs machen sich die Haarhausener wenig Gedanken. So eine Kirmes verbinde mehrere Generationen und es rücke immer mal jemand nach. Der jüngste Kirmesbursche ist Johannes Güttich mit 15 Jahren, Philipp Bosecker ist mit 32 Jahren der älteste. Eine Obergrenze gebe es in Haarhausen nicht. An diesem Abend schaut auch ein Kirmespärchen vorbei, das gerade ein Baby bekommen hat. "Kirmesbursche 2031", scherzen die Männer.



Dass es wieder viele Jugendliche gibt, die an den Bräuchen teilnehmen, beobachtet auch Tino Etzold aus Zimmern. Im Umkreis Bad Langensalza organisiert er Events. Und die jungen Leute machen zwar teilweise Dinge anders und probieren sich aus mit neuen Bands und DJs. Aber auch das laufe gut. Man dürfe nur nicht erwarten, dass ein 100-Seelen-Ort jeden Abend 300 Gäste anlockt.

Bildrechte: MDR/Louisa Krüger

Viele Besucher am Kirmeswochenende und die Tradition für junge Menschen attraktiv machen möchte auch die Kirmes Dorndorf im Wartburgkreis. Marlon Franke ist zuständig für die Dorndorfer in den sozialen Medien. Auf TikTok hätten sie innerhalb von einem Jahr so viele Menschen erreicht, dass sich sogar einige Jugendliche meldeten, um selbst mitzumachen. Das liege nicht zuletzt an den aufwendigen Videos, die produziert werden.

"Das war erst mal eine Schnapsidee, aber ich hab‘ es dann wirklich ernst gemeint", sagt Marlon Franke. Ein Filmtrailer für die Kirmes sollte es vor einem Jahr sein. Die anderen Kirmesmitglieder seien erst mal skeptisch gewesen. Mit ein paar von ihnen habe er es einfach ausprobiert. "Ich habe noch keine Kirmes gesehen, die Videos in der Qualität macht wie wir."