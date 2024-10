Pfarrer Michael Schwarzkopf, der bis Ende 2013 die Rennsteiggemeinden rund um Frauenwald und Stützerbach im Ilm-Kreis betreute, war elf Jahre in Russland als Geistlicher tätig. Verantwortlich war er demnach für alle Gemeinden im Nordwesten Russlands. Medienberichten zufolge wurde er in der vergangenen Woche von russischen Behörden festgenommen und erst nach einer Nacht in Polizeigewahrsam wieder freigelassen.

Dem Pfarrer wurde vorgeworfen, nicht an der angegebenen Meldeadresse gewohnt zu haben. Die Behörden leiteten deshalb ein Gerichtsverfahren ein. Ihm drohte die Abschiebung. Das deutsche Generalkonsulat in Sankt Petersburg hatte nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin den Fall von Beginn an sehr eng betreut.