Bei einem Unfall bei Möhrenbach (Ilm-Kreis) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Hohe Tanne in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto stürzte etwa zehn Meter tief, schlitterte über den schneebedeckten Boden und kam in einem Bach zum Stehen.