Mit der Hilfe von Polizisten ist im Kreis Sömmerda eine 200-köpfige Schafherde bei eiskaltem Wetter von einer Weide gerettet worden. Einer Aufforderung des Veterinäramts, seine Herde wegen der Lämmerzeit in einen Stall zu bringen, ignorierte ein Landwirt zuvor, wie die Landespolizeiinspektion in Erfurt am Donnerstag berichtete.

Bildrechte: MDR/Landespolizeiinspektion Erfurt