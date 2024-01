Nach dem schweren Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist die Bahnstrecke weiter gesperrt. Nach Polizeiangaben stieß dort am Samstag, dem 13. Januar, ein Auto mit einem Zug zusammen. Das Auto wurde Dutzende Meter mitgeschleift und landete in einem Bach, der Kotschau. Der Lokführer soll noch gebremst haben, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.