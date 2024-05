In einem Wald bei Schmiedefeld ist am Dienstagabend ein Mann bei einem Kletterunfall gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 61-Jährige am Kletterfelsen "Blauer Stein" aus einer Höhe von 15 Metern abgestürzt. Die Retter konnten den Mann nicht wiederbeleben.