Ein technischer Defekt hat den Brand in der Gewürzfabrik Ritschenhausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen am vergangenen Donnerstag ausgelöst. Zu diesem Ergebnis ist die Kriminalpolizei gekommen. Der Schwelbrand war in einer Maschine ausgebrochen und hatte dann auf einen Staub-Bunker übergegriffen. Bei den Löschversuchen wurden auch Teile der Fassade und das Dach beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro.