Nach dem Fund einer unbekannten Substanz im A71-Center in Zella-Mehlis ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Am frühen Dienstagabend musste das Einkaufszentrum evakuiert werden. Zwischen 200 und 300 Menschen mussten den Angaben zufolge das Gebäude verlassen.

Bei einem 64-jährigen Mann und einer 25-jährigen Frau kam es zu Atemwegsbeschwerden. Die Frau kam laut Polizei zur weiteren Behandlung ins Klinikum. Das Einkaufszentrum wurde bereits am Abend durch die Feuerwehr wieder freigegeben. Um die Substanz genau zu bestimmen, wurden Proben genommen.

Der Stoff war am Dienstag in einer Toilette entdeckt worden. Worum es sich genau handelt, ist weiter unklar. Ebenso ist unklar, ob die Beschwerden bei den beiden Verletzten durch die auf der Toilette gefundene Substanz ausgelöst wurden. Gegen 20.00 Uhr war das Einkaufszentrum wieder begehbar.

Erst am vergangenen Dienstag hatte es in Pößneck im Saale-Orla-Kreis wegen eines beißenden chemischen Geruchs einen Großeinsatz gegeben. Sieben Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gefahrgutzug war im Einsatz. Die Polizei räumte mehrere Geschäfte, darunter einen Baumarkt.