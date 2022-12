Am Landgericht in Meiningen musste sich am Dienstag ein mutmaßlicher Räuber aus dem Raum Gotha verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Angeklagten vor, im Juli 2021 zusammen mit einem Komplizen einen anderen Mann in Ruhla im Wartburgkreis mit einem Messer bedroht und geschlagen zu haben.