Bereits am Samstag gingen im Thüringer Wald weitere Skilifte in Betrieb: in der Alpin-Skiarena Silbersattel in Steinach, in der Skiarea Heubach, am Ersteberg in Masserberg und im Skiareal Siegmundsburg. Doch die Alpinskiläufer mussten mit schlechten Sichtbedingungen zurechtkommen.