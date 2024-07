Trotz der Tatsache, dass die Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Meiningen eingestellt wurden, ist nicht alles, was dort passiert ist, richtig.

Ungeachtet dessen sei aber in Einzelfällen unprofessionelles und distanzloses Verhalten zwischen Vorgesetzten und Polizeischülern festgestellt worden, so Bergmann: "Trotz der Tatsache, dass die Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Meiningen eingestellt wurden, ist nicht alles, was dort passiert ist, richtig." Die Betroffenen müssten deshalb weiterhin mit disziplinar- oder personalrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Entscheidung darüber liege nun bei den Dienstvorgesetzten, sagte Bergmann.