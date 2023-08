Innenministerium will Gleichstellungsbeauftragte stärken

Um die Probleme in den Griff zu bekommen, will das Innenministerium Ansprechpartner und Gleichstellungsbeauftragte stärken, heißt es in dem Artikel. Zudem solle Mobbing, frauenfeindliches Verhalten und sexuelle Belästigung in der Ausbildung stärker thematisiert werden.

Anonymer Brief kritisierte Führungsstil

Laut der "TA" ist das Schreiben des Innenministeriums die Antwort auf eine im Mai von der CDU-Landtagsfraktion gestellte Anfrage zur Situation an der Polizeischule. Damals war ein öffentlicher Brief aufgetaucht, der anonym ein Klima der Angst an der Polizeischule beklagte. Die anonymen Verfasser behaupteten, in ihren Argumenten von 80 Prozent der Belegschaft der Schule unterstützt zu werden. Kritisiert wurde in dem Brief hauptsächlich der Führungsstil des Leiters der Polizeischule, Günther Lierhammer.

Die "Thüringer Allgemeine" zitiert die CDU-Fraktion am Donnerstag mit der Forderung nach einer Task-Force - bestehend aus Gewerkschaftsvertretern, Psychologen und Verwaltungsleuten aus anderen Bundesländern. Nur so könne auch ein mögliches Dunkelfeld von Straftaten an der Polizeischule erhellt werden, so die Begründung.

Hilfetelefon "Weißer Ring": Beratung und Hilfe für Opfer sexualisierter Gewalt Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erlebt haben oder noch erleben. Unter der Telefonnummer "116 016" und via Online-Beratung unterstützt der Weiße Ring Betroffene aller Nationalitäten rund um die Uhr. Auch Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie Fachkräfte werden anonym und kostenfrei beraten. (Quelle: Weißer Ring)

Rechtsextremer Vorfall vor drei Jahren