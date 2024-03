Laut Anklage hatte der Schreiner aus dem Raum Coburg die Frau im Jahr 2017 kennengelernt. Als er sie in ihrer Wohnung in Sonneberg besuchte, soll er ihre Wohnungs- und Autoschlüssel sowie ihr Handy an sich genommen haben. Er habe sich ständig in der Nähe der Frau aufgehalten, sie kontrolliert und ihr gedroht: Er sei Mitglied einer Rockerbande und schlage ihre Familie zusammen, sollte sie sich jemandem anvertrauen.