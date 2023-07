Musik "Feine Sahne Fischfilet" spielen Publikum-wechsle-dich-Konzert in Sonneberg

Hauptinhalt

Dutzende Sonneberger hatten die Punkband "Feine Sahne Fischfilet" aus Mecklenburg-Vorpommern zu einem Konzert eingeladen. Am Donnerstagabend traten die Musiker in einem Mini-Club auf - das Publikum kam in Schichten dran.