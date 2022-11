Heinz-Glas mit Sitz in Kleintettau in Oberfranken hat seine Pläne am Montagabend in Piesau erstmals öffentlich vorgestellt. Piesau ist ein Ortsteil von Neuhaus am Rennweg. Wie eine Firmensprecherin MDR THÜRINGEN sagte, soll die erste von zwei strombetriebenen Glasschmelzwannen bis Ende 2023 entstehen. Ende 2024 solle die zweite Wanne in Betrieb gehen. Den Angaben nach wird dafür eine vorhandene Produktionshalle aufgestockt und mit einem Anbau erweitert.