Die Unterstützer von Michaelis gingen in der Debatte kaum auf die konkreten Vorwürfe und die offenkundig unüberbrückbar gestörte Vorstandsarbeit ein. Die Redner verwiesen vor allem auf vergangene Erfolge in seiner Vereinsarbeit und erinnerten an Hilfe von Michaelis in persönlichen Notlagen. Zudem betonten sie, dass der Inhalt seiner Predigt beim Corona-Protest in Sonneberg von der Meinungsfreiheit gedeckt sei.