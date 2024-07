Das Feuer war in einer Wohnung auf der elften Etage des 14-Geschossers in der Friedrich-König-Straße ausgebrochen. Nun ist das Hochhaus teilweise vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Die hauptsächlich betroffene Wohnung soll laut Polizei komplett ausgebrannt sein. Nach Angaben der Hausverwaltung sind auch alle anderen elf Wohnungen im selben Stockwerk durch Rauch und Wasser stark beschädigt. Zwei weitere Wohnungen in der zehnten Etage und sämtliche Flure des Hauses wurden ebenfalls durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Brand wird von einem Gesamtschaden im mindestens sechsstelligen Bereich ausgegangen.