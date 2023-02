Ein Paket mit Süßigkeiten hat in der Erstaufnahmestelle in Suhl einen mehrstündigen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Der Grund war nach Angaben der Polizei Zucker, der aus dem Päckchen rieselte. Das Paket war am Freitag zugestellt worden. Weil zunächst unklar war, um was es sich dabei handelt, wurden Feuerwehrleute und Polizeibeamte alarmiert, auch Spezialisten des Landeskriminalamtes seien angerückt.