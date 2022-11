Es bleibt nicht nur bei dem Fall vom Oktober 2021. Immer wieder würden Betroffene vom derben Umgang des Wachschutzes mit ihnen berichten und auch Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) räumt ein: "Wir haben in der letzten Zeit häufiger Hinweise bekommen. Die fingen an über Tätowierungen, die man gesehen hat. Die fing damit an, dass sich Bewohner dazu geäußert haben, dass sich ihm gegenüber nicht kultursensibel verhalten wurde, sondern offen feindselig." Die Vorwürfe würden in Dienstberatungen mit der Security-Firma aufgearbeitet, so Adams.