Derweil wird die Situation in den bestehenden Einrichtungen wieder schwieriger. In der Erstaufnahme in Suhl sind aktuell - Stand 19. September - 1.174 Menschen untergebracht. Das sind rund 100 mehr als noch vor einer Woche. Offiziell liegt die Kapazität der Einrichtung derzeit bei 1.254 Flüchtlingen. Nach Angaben der Stadt Suhl ist ein Normalbetrieb aber nur mit maximal 800 Menschen möglich.