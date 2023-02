Schon vor über 100 Jahren wurde auf der Schuderbachswiese in Oberhof Golf gespielt. Damals herrschte noch der Kaiser über das Deutsche Reich. Wenige Jahre nach Gründung der DDR war es in Oberhof mit dem Golf spielen vorbei. Der alte Golfklub am Rand der Wiese ist heute mit Brettern zugenagelt.

Am 24. April 2006 wurde der Herzogliche Golf-Club Oberhof neu gegründet. Zu den Mitgliedern zählen Unternehmer, Hoteliers und Golffreunde, sagt Clubmitglied Ullrich Klösser. Protegiert wird der neue Verein von Prinz Andreas aus dem ehemaligen Adelshaus Sachsen-Coburg-Gotha. Ihm verdankt der Club das Prädikat "herzoglich". Das Ziel der Neugründung ist die Wiederherstellung der Golfwiese in Oberhof. Auch in die historischen Gebäude am Rand der Wiese soll neues Leben einziehen - ein Golfhotel entstehen.