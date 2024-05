Bei für Langstreckenläufe idealem Wetter haben sich am Samstag Tausende Freizeitsportler und Wanderer im Thüringer Wald am GuthsMuths Rennsteiglauf beteiligt. Allein auf die Königsstrecke unter den verschiedenen Wettbewerben - die knapp 74 Kilometer lange Distanz von Eisenach nach Schmiedefeld - seien mehr als 2.000 Aktive gegangen, sagte ein Sprecher der Organisatoren.

Auf den verschiedenen Lauf-, Wander- und Walking-Strecken waren rund 15.000 Aktive unterwegs, wie die Veranstalter mitteilten." Nach dem Jubiläumsrekord in Vorjahr haben wir uns wieder auf die Vor-Corona-Zahlen eingepegelt", so der Präsident des Rennsteiglaufvereins, Jürgen Lange.

2023 waren rund 17.000 Läufer und Wanderer an den Start gegangen, auf diesem Niveau hatte in diesem Jahr auch die Zahl der Anmeldungen im Vorfeld gelegen.

Die Siege auf der Königsstrecke - der knapp 74 Kilometer langen Distanz von Eisenach nach Schmiedefeld - gingen an die Erfurter Marcel Bräutigam (5:06:56 Stunden) und Kristin Hempel (6:12:16 Stunden).

Der knapp 170 Kilometer lange Rennsteig verläuft in 500 bis fast 1.000 Meter Höhe zwischen Hörschel bei Eisenach und Blankenstein an der thüringisch-bayerischen Grenze. Der Lauf, benannt nach dem Pädagogen Johann Christoph Friedrich GutsMuths (1759-1839), einem Wegbereiter des modernen Sports, erlebte in diesem Jahr seine 51. Auflage.