Insolvenz Ringberg Hotel in Suhl wird finanziell saniert

Das Ringberg Hotel in Suhl hat beim Amtsgericht Meiningen Insolvenz in Eigenregie beantragt. Wie das Haus am Freitag mitteilte, läuft der Hotelbetrieb uneingeschränkt weiter. Das Hotel mit 290 Zimmern und mehr als 70 Mitarbeitern müsse sich von Altschulden befreien, die während und nach der Corona-Pandemie entstanden seien, so eine Sprecherin. Diese Entschuldung geschehe nun in Eigenverwaltung.