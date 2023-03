Den Flüchtlingen wiederum werde signalisiert , dass sie ein Recht hätten, bei den Tafeln ihre Wünsche erfüllt zu bekommen. "Da hatten wir schon an einigen Stellen einigen Diskussionsbedarf ", sagt Weber-Kehr. Inzwischen hätten die Tafeln reagiert. Zettel würden ausgeteilt, die das Konzept der Tafeln erklärten - also aufklärten über die Herkunft der Lebensmittel und das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeiter.

Dass der Staat sich dank der Tafeln aus der Verantwortung ziehen könnte, ist ein Kritikpunkt, der immer wieder öffentlich geäußert wird. Seit rund 30 Jahren existieren in Deutschland Tafeln. Sie wollen, so das Prinzip, Überschüsse, etwa Lebensmittel, die von Supermärkten nicht verkauft werden können, an Bedürftige weiterreichen. Millionen Menschen sind in Deutschland gemessen an einer festgelegten Einkommensgrenze von Armut betroffen.