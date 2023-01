Es ist kurz vor 10 Uhr und die Schlange vor der Tafel in Nordhausen wächst und wächst und wächst. Drinnen bereitet die 81-jährige Chefin Helga Rathnau gemeinsam mit ihrem Team alles für die Warenausgabe vor. Es stapeln sich Obst, Gemüse, Joghurt, Brot, Wurst und Käse, aber auch Süßigkeiten und Fertiggerichte. Dann darf sich der erste Kunde seine Lebensmittel abholen. Jeder nacheinander, ganz in Ruhe. Das war vor wenigen Wochen noch nicht so.