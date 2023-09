Von der Schließung der Tafel in Bad Langensalza betroffen sind auch die Ausgabestellen in Bad Tennstedt und Großengottern. Den Tafelkunden wurde demnach angeboten, das Angebot der Mühlhäuser Tafel zu nutzen. Für die Tafel in Bad Langensalza gibt es laut Rombach derzeit aber Gespräche mit der Diakonie Mühlhausen. Sie sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Für andere Thüringer Tafeln, Lebensmittelausgabestellen und Kleiderkammern, die von der Talisa-Insolvenz Mitte Juni betroffen sind, geht es dagegen bereits weiter. So gebe es an den Standorten Artern, Greiz, Eisenberg und Gera neue Träger, sagte Insolvenzverwalter Rombach. Auch die Tafeln in Altenburg und Schmölln würden bestehen bleiben. Gekündigt wurde jedoch zwölf Mitarbeitern. Die Vereinszentrale in Erfurt sei außerdem geschlossen. Mehr als 70 Beschäftigen machen thüringenweit weiter - entweder bei anderen Trägern in Südthüringen oder im neuen Talisa-Nachfolgeverein.