Wieder haben Trickbetrüger versucht, Thüringern Geld abzunehmen. In Steinach im Kreis Sonneberg wurde dabei ein 80-Jähriger am Samstag um mehr als 15.000 Euro gebracht. Laut Polizei war der Mann zuvor telefonisch über einen angeblichen Gewinn in Höhe von über 80.000 Euro informiert worden.