Deutschland überfordert mit Ukraine-Geflüchteten und Waffenlieferungen

Der Frust steigt auf beiden Seiten. Es mangelt eklatant an staatlicher Hilfe für zehntausende deutsche Familien, die uneigennützig ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen haben. Kaum eine von ihnen hat bisher Antwort auf Anträge für Mietzuschüsse oder Wohnnebenkosten erhalten. Viele helfen dennoch weiter bei Behördengängen und Schulanmeldungen, bei der Arbeitssuche und vor allem der Suche nach Wohnungen. Trotz der Probleme, die mit den steigenden Energie- und Kraftstoffpreisen auf sie selbst zukommen. Viele Ukraineflüchtlinge sehen laut Umfragen ihre Erwartungen an Deutschland enttäuscht. Tausende haben sich mittlerweile trotz der andauernden Gefahr auf den Weg zurück in ihre Heimat gemacht.