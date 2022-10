In Thüringen wurden nach Zahlen des Landesverwaltungsamts in diesem Jahr bislang rund 30.000 Menschen aufgenommen - aus der Ukraine wie auch Asylbewerber aus anderen Ländern. Bis zum Ende des Jahres sollen rund 40.000 Geflüchtete in Thüringen untergebracht sein. Das bedeutet, dass in den kommenden Monaten noch für Tausende in Thüringen eine Unterbringung gefunden werden muss. In der Vergangenheit kamen den Angaben des Migrationsministeriums zufolge jedoch deutlich weniger Menschen an, als angekündigt waren.