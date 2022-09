Von den bisher in Deutschland registrierten Geflüchteten aus der Ukraine sind rund 561.000 erwerbsfähig – sie könnten also arbeiten. Tatsächlich aber befanden sich bis Mitte Juni nur rund 38.000 in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Das geht aus der jüngsten Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Es gebe drei Gründe dafür, sagt Susanne Eikemeier von der Bundesarbeitsagentur in Nürnberg. Der erste Knackpunkt sei die Kinderbetreuung. "Der zweite Punkt ist: Wir wollen nicht, dass jemand mit Hochschulabschluss eine Helfertätigkeit ausführt. Das heißt, dass dazu erstmal der ausländische Berufsabschluss anerkannt werden muss. Das machen zuständige Stellen, beispielsweise Kammern. Sowas kann dann auch schon mal dauern. Und der dritte Punkt ist: Wie gut oder wie schlecht spricht die Person deutsch? Und Deutsch lernt man nicht mal eben in zwei Wochen, so was dauert einfach", erklärt Eikemeier.