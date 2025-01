Seit 1. Oktober 2024 müssten die Halter der ukrainischen Kfz ihre Fahrzeuge nun eigentlich auf den Zulassungsstellen ummelden. Bisher allerdings ist dort die Nachfrage nach Terminen überschaubar. Von fünf befragten Landkreisen und zwei kreisfreien Städten in Thüringen melden nur der Saale-Holzland-Kreis und der Landkreis Saalfeld Rudolstadt überhaupt belastbare Zahlen. Sechs ukrainische Kfz sind es im Landratsamt in Eisenberg und 16 Fahrzeuge, die im vergangenen Jahr in Saalfeld zugelassen wurden. Offensichtlich nur ein Bruchteil der Fahrzeuge, die in den Landkreisen unterwegs sind.