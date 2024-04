Eigentlich müssen Fahrzeuge nach spätestens einem Jahr in Deutschland umgemeldet werden. Bund und Länder hatten sich aber auf Ausnahmen geeinigt, wenn ein Mensch als Flüchtling anerkannt ist, nicht dauerhaft in Deutschland bleiben will und sein Auto ausreichend versichert und geprüft ist. Die Fahrzeughalter müssen sich aber zusätzlich selbst um eine Verlängerung der Haftpflichtversicherung kümmern, weist das Bundesverkehrsministerium hin. Der ukrainische Führerschein wird solange in Deutschland anerkannt, wie der Schutzstatus für ukrainische Bürger gilt. Momentan besteht dieser bis zum 4. März 2025.