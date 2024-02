Als am 24. Februar 2022 Russland seinen großflächigen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, war das auch für die Ukrainefreunde aus Gotha ein Schock. Der Verein organisierte schon seit 30 Jahren Hilfstransporte in das osteuropäische Land. "Die Ukraine hatte Stück für Stück eine Infrastruktur in allen Bereichen aufgebaut. Dann kam der Krieg, der fast alles stoppte", sagt Vereinsvorsitzender Dietrich Wohlfarth.