Lkw kippt in Straßengraben auf A4 - Schwerverletzter bei Unfall auf A73

22. Mai 2024, 11:21 Uhr

Auf Autobahnen in Mittel- und Südthüringen hat es zwei schwere Unfälle gegeben. Auf der A4 bei Erfurt fuhr ein Lkw in den Straßengraben. Auf der A73 bei Eisfeld krachte ein Pkw in die Leitplanke.