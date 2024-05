Gotha Toter in Wohnung gefunden - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Fund eines Toten in Gotha gibt es Hinweise auf eine Straftat. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde die Leiche des 44-jährigen Mannes schon am 29. April in einer Wohnung entdeckt. Ermittlungen der Polizei und Untersuchungen der Rechtsmedizin deuten demnach auf ein Verbrechen hin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge.