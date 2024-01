Meistkommentiert auf Instagram war der Minetest-Einsatz im Unterricht an einer Jenaer Schule (1255 Kommentare). Instagram legte ab Mitte des Jahres immer stärker zu bei der Kommentaraktivität und wies in mehreren Wochen inzwischen höhere Kommentarzahlen als die Webseite auf. Im Vergleich zu Facebook profitierte es davon, dass die Plattform kontroverse, politische Nachrichtenthemen in der Reichweite nicht so beschnitt wie Facebook. Etliche derartige Themen hatten auf Instagram bis zum Vierfachen der Reichweite im Vergleich zu Facebook, während ansonsten die durchschnittliche Reichweite von Postings auf Facebook immer noch über der auf Instagram liegt.