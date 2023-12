Stengele kritisierte vor allem, dass die Förderung so plötzlich auslaufe und forderte mehr Verlässlichkeit von der Bundesregierung. Solche Entscheidungen reduzieren laut Stengele das Vertrauen in die Politik. Die Menschen würden von der Politik erwarten, dass sie konsistent, logisch und vor allem planbar an die Sachen herangehe.

Bildrechte: dpa